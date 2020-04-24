Если осторожно, то можно? Елена Богдан призвала соблюдать «меры личной безопасности» при посещении кладбищ

Позиция Минздрава сформулирована двояко. С одной стороны, запрет на посещение кладбищ не введен. С другой стороны, призыв к быть осторожными и соблюдать «меры личной безопасности» прозвучал.

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в преддверии длинных выходных направила послание о соблюдении мер личной безопасности, которое едва ли успеет дойти до адресатов. Онлайн-трансляцию отчетного пятничного брифинга смотрело всего 88 человек. Предупреждение замминистра на телеграм-канале Минздрава появилось только в 17:32, в конце рабочего дня и рабочей недели.

Если осторожно, то можно? Елена Богдан призвала соблюдать «меры личной безопасности» при посещении кладбищ

«Обращаю ваше внимание на соблюдение мер личной безопасности! Мы настоятельно просим не посещать людей старших возрастов, если у вас есть признаки заболеваний. Не собираться и не устраивать на кладбищах посиделки с пожилыми родственниками. У них и так есть хронические болезни, а заболевание, которое вы им можете привезти, значительно утяжелит их течение», — сообщила представитель Минздрава.

Замминистра также подчеркнула, что медучреждения будут работать все выходные.

«Несмотря на длинные выходные наши учреждения и стационарные и амбулаторные работают все четыре дня. Поэтому, чтобы не упустить время, убедительная просьба — при появлении первых признаков заболевания обращаться за медицинской помощью, не откладывать до среды. Помните, что мы остаемся на работе ради вас!», — заявила Елена Богдан.

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