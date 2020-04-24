Если осторожно, то можно? Елена Богдан призвала соблюдать «меры личной безопасности» при посещении кладбищ

Позиция Минздрава сформулирована двояко. С одной стороны, запрет на посещение кладбищ не введен. С другой стороны, призыв к быть осторожными и соблюдать «меры личной безопасности» прозвучал.

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в преддверии длинных выходных направила послание о соблюдении мер личной безопасности, которое едва ли успеет дойти до адресатов. Онлайн-трансляцию отчетного пятничного брифинга смотрело всего 88 человек. Предупреждение замминистра на телеграм-канале Минздрава появилось только в 17:32, в конце рабочего дня и рабочей недели.

«Обращаю ваше внимание на соблюдение мер личной безопасности! Мы настоятельно просим не посещать людей старших возрастов, если у вас есть признаки заболеваний. Не собираться и не устраивать на кладбищах посиделки с пожилыми родственниками. У них и так есть хронические болезни, а заболевание, которое вы им можете привезти, значительно утяжелит их течение», — сообщила представитель Минздрава.

Замминистра также подчеркнула, что медучреждения будут работать все выходные.

«Несмотря на длинные выходные наши учреждения и стационарные и амбулаторные работают все четыре дня. Поэтому, чтобы не упустить время, убедительная просьба — при появлении первых признаков заболевания обращаться за медицинской помощью, не откладывать до среды. Помните, что мы остаемся на работе ради вас!», — заявила Елена Богдан.

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