Сегодня в Беларусь прибыла колонна гуманитарной помощи из Польши

Сегодня из Варшавы прибыла колонна Государственной пожарной охраны Польши, которая доставила добрососедскую помощь Республиканскому центру медицинского реагирования. Часть груза уже утром передана нескольким больницам Гродненской области.

В Беларусь прибыло: около 50 тыс. л дезинфицирующего средства, 30 тыс. л антисептика, а также 100 тыс. хирургических масок и препарат Arechin.

«Когда беда у вас и у нас, мне кажется чрезвычайно важным, чтобы мы чувствовали себя солидарными и близкими друг к другу», — сказал журналистам посол Польши в Беларуси Артур Михальский.

Замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк поблагодарил польскую сторону и отметил, что помощь распределена непосредственно в медицинские учреждения, которые ведут борьбу с COVID-19.

В церемонии официальной передачи груза также приняли участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Игорь Болотов, начальник управления Европы главного управления Европы и Северной Америки МИД Сергей Нагорный и главный врач центра Эдуард Вальчук.

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