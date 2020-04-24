Глава КГК Леонид Анфимов передал в Докшицкую ЦРБ 200 защитных костюмов

Глава Комитета государственного контроля Леонид Анфимов передал в Докшицкую ЦРБ 200 медицинских защитных костюмов, закупленных за счет личных средств работников КГК, передает БелТА.

Глава контрольного ведомства сегодня совершил рабочую поездку в Докшицкий район. Он ознакомился с эпидемиологической обстановкой.

«Учитывая, что среди всех районных центров Витебской области здесь больше всего находится на излечении, мы решили эти средства индивидуальной защиты, которые приобрели за свои деньги, передать Докшицкой центральной районной больнице. Я думаю, это будет не лишним для того, чтобы и медики еще раз почувствовали заботу со стороны государства, доброе отношение к себе», — пояснил Леонид Анфимов.

По его мнению, сегодня для всех работников системы здравоохранения важнее всего — чувство поддержки всего населения. Оно выражается и в добром слове, и в какой-то посильной помощи: от горячих обедов до закупки средств индивидуальной защиты и других необходимых вещей.

«Все граждане Беларуси, независимо от того, какие должности или посты занимают, благодарны медицинским работникам за их труд, за то, что на передовой спасают здоровье и жизни наши, наших близких. Иногда рискуя собственным здоровьем. У медиков можно поучиться тому, как любить свой народ и свою страну», — отметил Леонид Анфимов.

Также во время поездки он посетил несколько сельскохозяйственных предприятий Докшицкого района.

Напомним, что в Докшицах была зафиксирована вспышка коронавируса, подтверждено 72 случая заражения COVID-19. При этом журналисты ряда изданий ставят под сомнение публикуемую статистику.

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