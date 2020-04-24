Средняя зарплата в Витебской области составила 989 рублей в марте

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте 2020 года составила Br1213,6, сообщили в Национальном статистическом комитете. Самая низкая зарплата по традиции в Витебской области. По данным Белстата в Витебской области средняя зарплата составила Br989,7, пишет БелТА.

Напомним, что в феврале средняя зарплата на Витебщине составляла 939 рублей. То есть, в марте зарплаты в регионе в области подросли. С этим бы поспорили многие. Опрос «Витебского Курьера» показывает, что зарплаты в регионе существенно ниже.

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По данным Белстата, в феврале этого года средняя зарплата была на уровне Br1119,7, то есть за месяц она выросла на Br93,9. Это характерный сезонный рост, который связан с выплатой вознаграждения по итогам I квартала, выплатами к 8 Марта, а также увеличением объема работ и годовыми бонусами. В частности, начался полевой сезон в сельском хозяйстве, в лесном — посадки леса, заготовка березового сока. Вырос объем работ и в промышленности, а еще выплачены премии ко Дню работника ЖКХ, полностью или частично — так называемая тринадцатая зарплата. Прибавилось работы у строителей, которым выплатили и годовые бонусы. В госуправлении прибавку дало значительное количество пособий на оздоровление. В IT-сфере сказался рост курс доллара, увеличение процента премии по результатам работы и т.д.

По данным Белстата, в разрезе регионов лидирует, как и прежде, Минск: средняя зарплата работников в столице за март сформировалась в размере Br1801,5 (темп роста к марту минувшего года — 110,3%). В Минской области она составила Br1185,2 (106,9%), Гомельской — Br1043,1 (107,1%), Брестской — Br1019,7 (108,9%), Гродненской — Br1018,4 (108,5%), Витебской — Br989,7 (108,4%), Могилевской — Br971 (109,2%).

По данным Белстата, в целом по стране реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе — марте по сравнению с соответствующим периодом 2019 года возросла на 8,9%.

По подсчетам Белстата, больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br6418,6), воздушный транспорт (Br2765, в том числе пассажирский — Br2899,4), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2492,7), горнодобывающая промышленность (Br2019,8), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2011,1), производство химических продуктов (Br1887) и деятельность в области телекоммуникаций (Br1817,5).

В Белстате отметили, что меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br607,2), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br674,3), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br675,3), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (Br700,4).

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