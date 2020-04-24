1 мая школьники пойдут на учебу

1 мая в стране официальный выходной день, но школьники отправятся на учебу. Президент Беларуси сегодня подписал соответствующий указ. Александр Лукашенко заговорил об этом несколько дней назад. Он считает, что детям пора возвращаться в школы.



«Главой государства в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года принято решение о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования с субботы, 2 мая, на пятницу, 1 мая 2020 года», — сообщили в пресс-службе президента.

В сообщении говорится, что 1 мая в школах пройдут уроки. Расписание занятий будет опять скорректировано. Правительству, облисполкомам и столичному горисполкому поручили обеспечить бесперебойное питание и подвоз школьников.

Напомним, что в завтра, 25 апреля, дети будут учиться, отрабатывая за понедельник (27 апреля). Этот день для большинства белорусов будет выходным, его отработали еще 4 апреля.

Про учащихся дистанционно школьников в сообщении не упоминается. Ранее заявлялось, что они отстранены от полноценного обучения. В Минобре считают, что учителя не должны проводить онлайн-занятия с теми учениками, которые по той или иной причине самоизолировались. На фоне небывалго скачка количества заразившихся COVID-19 многие родители опасаются за здоровье своих детей и, выполняя рекомендации ВОЗ, приняли решение не посещать школу.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения опубликовала список рекомендаций Беларуси по итогам миссии независимых экспертов, которые оценивали ситуацию с COVID-19 в нашей стране. ВОЗ в который раз рекомендует отложить все массовые мероприятия — и спортивные, и религиозные, и культурные, а также найти возможности для дистанционного обучения в школах и университетах.

Напомним, Беларусь продолжает укреплять позиции в антирейтинге количества случаев COVID-19 на постсоветском пространстве. По уровню заражения наша страна занимает 2- место после России.

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