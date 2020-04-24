В Беларуси уже 8773 человека с коронавирусом

В Беларуси на 22 апреля зарегистрировано 8773 человека с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщили сегодня в Минздраве.

По областям картина такая.

Витебская область – 1935, Брестская область – 339, Гомельская область – 460, Гродненская область – 347, Минск – 4090, Минская область – 1206, Могилевская – 396.

Всего проведено 130 тыс 824 теста на COVID-19.

Выздоровели и выписаны 1120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 63 пациента.

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