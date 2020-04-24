Миссия ВОЗ давала рекомендации перенести празднование 9 мая и других массовых мероприятий

Миссия ВОЗ дала рекомендации отменить или перенести намеченные на ближайшее время массовые мероприятия, включая культурные, спортивные, религиозные. Об этом сообщил глава белорусского офиса Всемирной организации здравоохранения Батыр Бердыклычев.

По его словам, вопрос переноса массовых мероприятий, запланированных на 9 мая, был также озвучен ВОЗ во время работы миссии в Беларуси.

Всплеск заболеваемости в стране пока не на кого «повесить». Упреки сыпятся только в адрес медработников. Вчера Александр Лукашенко упрекнул медиков в «расхлябанности» и «расслабленности». Хотя врачи в самоотверженно работают на рабочих местах, спасая жизни, они будут вынуждены участвовать в массовых мероприятиях, таких как субботник, который пройдет 25 апреля.

На сайте Всемирной организации здравоохранения опубликован список рекомендаций Беларуси по итогам миссии независимых экспертов, которые оценивали ситуацию с COVID-19 в нашей стране. ВОЗ в который раз рекомендует отложить все массовые мероприятия — и спортивные, и религиозные, и культурные, а также найти возможности для дистанционного обучения в школах и университетах.

Напомним, Беларусь продолжает укреплять позиции в антирейтинге количества случаев COVID-19 на постсоветском пространстве. По уровню заражения наша страна занимает 2- место после России.

По состоянию на 23 апреля Минздрав подтвержил заражение 8022 человек с момента начала эпидемии. При этом, по словам Александра Лукашенко, никто не умер от COVID-19.

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