Вице-премьер Беларуси: шесть из девяти пациентов с COVID-19 после переливания плазмы выздоровевших людей пошли на поправку

Вице-премьер Игорь Петришенко посетил РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

В беседе с журналистами вице-премьер подчеркнул, что ситуация с СOVID-19 находится на контроле Главы государства и правительства. Активно вовлечены в этот процесс и руководители местных органов управления.

Игорь Петришенко также поделился с журналистами хорошей новостью, «шесть из девяти пациентов с COVID-19 после переливания плазмы выздоровевших людей пошли на поправку. Это хоть и небольшая, но положительная практика».

Антитела против вируса, которые образовались в крови доноров в результате перенесенной инфекции, помогают справляться с заболеванием другим пациентам. Президент Беларуси недавно подчеркнул, что люди, которые переболели этой болезнью, могут помочь в лечении других.

«Это наш «золотой фонд», это люди, у которых мы берем кровь, делаем плазму и лечим других людей. Людям, которые переболели, нужно гордиться, что они выстояли, а не бояться, что про них что-то скажут», — сказал Президент.

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