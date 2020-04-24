Продавая щенка, витебчанка попала на мошенников и потеряла 850 рублей

Жительница областного центра разместила на популярной торговой интернет-площадке объявление о продаже щенка. Через некоторое время на него откликнулся покупатель. Стороны будущей сделки созвонились через мессенджер. Во время разговора выяснилось, что собака очень понравилась, и, чтобы её никто не приобрел покупатель готов был отдать задаток.

Виртуально ударив по рукам, коммерческие партнеры перешли к передаче средств. Для этого женщина сообщила реквизиты своей карты и стала ждать финансовых поступлений. Делала она это при помощи специальной ссылки, которую ей прислал покупатель. На самом же деле эта была уловка, в результате которой она попала на специальный фишинговый сайт. Об этом сообщили «Витебскому Курьеру» в отделении информации и общественных связей УВД.

Фи́шинг- это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Когда ничего не подозревающий пользователь вводит на нём пароль от аккаунта, то пароль попадает к злоумышленникам, а аккаунт пользователя в скором времени взламывается. Обычно фишинговые сайты располагаются по адресам, визуально похожим на адрес сайта, который они имитируют.

После перехода по присланной ссылке все данные картсчета женщины попали в руки мошенников. Они моментально украли у потерпевшей почти 850 рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД.

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