Как строится дорога в Билево и когда откроют подземный переход на проспекте Строителей – фото

В Витебске продолжается строительство современной магистрали, которая соединит проспект Строителей с микрорайоном Билево.

В эти дни здесь ежедневно трудятся более 50 различных специалистов, караванами следуют грузовики, вывозящие лишний грунт из-под путепровода, по которому уже следуют поезда, а на следующей неделе к работе приступят дорожники, которым предстоит уложить второй и третий слои асфальтового покрытия. Будущая магистраль будет достаточно широкой – по три полосы движения в каждую сторону, также предусмотрены пешеходные и велодорожки. Это необходимость, ведь дорога, которой предстоит связать улицу Короткевича с проспектом Строителей, должна снизить трафик на Московском проспекте, уменьшить количество пробок, пишут «Витьбичи».

Главный инженер КУП «Управление капитального строительства города Витебска» Сергей Польский отметил, что самый сложный этап работы, связанный с выносом инженерных сетей, – позади.

– Здесь пролегают газопровод, водопровод, электрические кабели, которые пришлось перенести, чтобы провести земляные работы. Эти артерии питают многие дома, предприятия. Строителям удалось завершить вынос без отключения. Осталось передислоцировать теплотрассу, – сказал С. Польский.

По новой дороге в Билево пойдут троллейбусы, правда, строительство тяговой подстанции, а также прокладка линий передачи – дело затратное, поэтому было принято решение, что будут задействованы машины на автономном ходу. Часть рабочих занята обустройством площадок для будущих остановок.

Совсем скоро будет открыт для пешеходов подземный переход на пересечении проспекта Строителей с улицей Петруся Бровки. Строительно-монтажные работы здесь завершены, остается только установить камеры видеонаблюдения и подключить их к системе УВД. Это необходимая мера, чтобы не допустить случаев вандализма.

Представитель генподрядчика, начальник строительного участка Витебскоблсельстроя Андрей Шмавгонец заверил, что все работы будут завершены в срок.

– Скоро приступим к установке опор освещения и озеленению новой трассы. Все необходимые материалы для строительства были поставлены вовремя – за это спасибо своевременной и стабильной финансовой поддержке со стороны городской и областной власти – поэтому все работы мы завершим в августе к областному празднику «Дажынкi».

Строительство этой магистрали началось в 2014 году, затем работы временно прекратили. Сейчас строительство магистрали протяженностью один километр ведется по графику.

Более 240 случаев пневмонии выявлено за сутки в Витебской области

Витебчанка, которая первой в Беларуси заболела и затем излечилась от коронавируса, рассказала как это было

8022 заразившихся с начала вспышки. Новый печальный рекорд — плюс 741 случай коронавируса за сутки

Возле ремонтируемого моста в Полоцке начнут строить кольцевую развязку

Бизнесмен из Витебска оказал поддержку Лепельской ЦРБ