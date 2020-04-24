Художники в помощь медикам: благотворительный аукцион «ДЗЯКУЙ!» собрал более 37 тыс рублей

С 15 по 22 апреля на площадке объявлений «Куфар» проходил благотворительный аукцион «ДЗЯКУЙ!» в помощь всем сотрудникам медицинских учреждений, которые борются с распространением COVID-19. Все вырученные средства будут направлены на поддержку проектов в помощь медикам.

Инициаторами проведения благотворительного аукциона «ДЗЯКУЙ!» выступили известный белорусский художник Руслан Вашкевич и арт-идеолог Алина Савченко. К организации аукциона присоединились площадка объявлений «Куфар» и коммуникационное агентство ARS Communications.

Свои работы на аукцион выставили современные белорусские художники — Леся Пчелка, Максим Бородич, Василиса Полянина, Руслан Вашкевич, Андрей Анро, Илона Кособуко, Олег Ладисов, Владимир Кондрусевич, Жанна Капустникова, Марита Голубева, Сергей Баленок, Мировлад Палачич, Григорий Иванов, Лена Гиль, Владимир Климушко, Павел Татарников, Алла Савашевич, Семен Мотолянец, Алексей Кузьмич, Андрей Басалыга, Ольга Никишина, Владимир Грамович, Валерий Ведренко, Александр Бельский, Сергей Михаленко и другие. В итоге пользователи «Куфара» получили возможность вступить в борьбу за более чем 100 уникальных лотов — от живописи, акварели, графики и фотографии до скульптуры и прикладного искусства.

Стать участниками аукциона могли все зарегистрированные пользователи площадки «Куфар», в том числе и проживающие за пределами Беларуси. Стартовую цену понравившегося лота можно было увеличивать на любую сумму, но не менее чем на 10 рублей. При этом как количество ставок, так и число лотов, за которые один пользователь мог вести борьбу, не ограничивалось. Победителем лота признавался участник, предложивший наибольшую ставку (и, соответственно, наибольшую итоговую стоимость) к моменту завершения аукциона. Если на лот претендовали несколько участников, сделавших одинаковые ставки, побеждал тот, кто успел сделать свою ставку первым.

Последние ставки благотворительного аукциона «ДЗЯКУЙ!» были сделаны в 10:00 22 апреля. Наибольший интерес среди покупателей вызвали 96 произведений искусства. Именно по ним были сделаны ставки. Самым дорогим лотом аукциона стала «Мадам Бонжур» Руслана Вашкевича: работа была продана за 2500 рублей. Активная борьба развернулась за лот Александра Бельского: стартовая цена его работы под названием «91-й» по итогам торгов возросла в 6 раз. В борьбу за лоты включались и бизнесы. Так компания «ЛеанГрупп» включилась в напряженную борьбу сразу за 5 картин.

«Хочется сказать огромное спасибо всем – и художникам, которые поддержали идею благотворительного аукциона в помощь медикам, и покупателям, которые активно включились в борьбу за представленные лоты. В итоге нам удалось собрать достаточно ощутимую сумму для тех, от кого сегодня зависят тысячи человеческих жизней. Этот аукцион — еще одно подтверждение того, что современное искусство может и должно оставаться актуальным, держать руку на пульсе событий и активно влиять на них», — прокомментировал результаты благотворительного аукциона «ДЗЯКУЙ!» его инициатор, художник Руслан Вашкевич.

По данным пресс-службы площадки объявлений «Куфар» на 24 апреля, 17 260 белорусских рублей уже отправлены на счета благотворительных инициатив, средства продолжают поступать. Чтобы получить свой лот, его владелец должен до 26 апреля включительно перечислить сумму, равную конечной ставке, в поддержку любого проекта помощи медицинским работникам и учреждениям на платформе MolaMola — #BYCOVID19, #СсобойкаДоктору. Все кампании формируются с учетом прямых обращений белорусских медиков о недостающих в работе средствах первой необходимости. Общая сумма помощи, которую смогут получить белорусские медики по итогам благотворительного аукциона «ДЗЯКУЙ!», составит более 37 тыс. рублей. И уже сейчас как минимум треть суммы перечислена в поддержку врачей, и платежи продолжают поступать.

«Медики — наша первая линия обороны в борьбе с эпидемией COVID-19. Вот почему так важно и нужно слышать их запросы о помощи и иметь возможность оперативно и в требуемом объеме отвечать на них. Именно так работает кампания #byCOVID19. И участники аукциона «ДЗЯКУЙ!» могут быть уверены, что средства, которые они переведут на благотворительные цели в качестве оплаты выкупленных лотов, будут направлены на решение насущных проблем, стоящих сейчас перед медицинскими учреждениями Беларуси и их персоналом», — отметил один из организаторов кампании #byCOVID19 Андрей Стрижак.

Вырученные в ходе аукциона «ДЗЯКУЙ!» средства будут адресно направлены на приобретение или изготовление средств индивидуальной защиты (масок, очков, респираторов, халатов, плащей, комбинезонов), оборудования (в том числе пульсоксиметров и концентраторов кислорода), а также организацию полноценного питания врачей и сотрудников станций скорой помощи.

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