Российские СМИ: Беларусь лидирует по зараженным среди российских соседей

Беларусь лидирует по зараженным среди российских соседей. Об этом сегодня сообщило РИА Новости.

Издание сопоставило количество инфицированных коронавирусом в странах постсоветского пространства. Согласно рейтингу, Беларусь оказалась на первом месте.

По состоянию на 23 апреля в стране официально подтверждено 8022 заразившихся с начала вспышки. При этом, некоторые СМИ не раз отмечали попытки манипуляций с цифрами, когда некоторые чиновники откровенно пытаются приуменьшить количество COVID-19 и своего намерения не скрывают. Предполагаем, что определенное искажение статистики присутствует и в России, однако там, объективно, принимаются более жесткие защитные меры. Белорусское правительство регулярно отрицает наличие смертей от коронавируса в стране.

Напомним, на сайте Всемирной организации здравоохранения появился список рекомендаций Беларуси по итогам миссии независимых экспертов, которые проверяли, как в нашей стране борются с коронавирусом. ВОЗ рекомендует отложить все массовые мероприятия — и спортивные, и религиозные, и культурные, а также перевести школы и университеты на дистанционное обучение.

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