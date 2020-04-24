В агрогородке Докшицкого района сгорел сарай, на пожаре погиб мужчина

Сегодня, 24 апреля, в агрогородке Парафьяново Докшицкого района горел деревянный сарай. Во время пожара погиб мужчина, сообщили в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре по улице Садовая поступило в МЧС сегодня ночью. Во время прибытия пожарных строение уже догорало. Спасатели в сгоревшей постройке под слоем обрушившихся конструкций нашли труп мужчины. Вместе с погибшим проживала женщина. Накануне вечером они вместе распивали спиртное. По какой-то причине сожитель ушел спать в сарай.

Проводится проверка. Предположительная версия возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

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