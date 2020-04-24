«Помогите бедному коту!!! Третий день сидит на этом дереве!!!». Мы помогли, теперь ищем хозяев

Вот такое в пятницу в Витебске приключилось! В 9:30 позвонил друг: он гулял с собакой и напротив кинотеатра «Мир» на высоком дереве увидел серого кота. Объявление примотанное скотчем гласило, что бедное животное там находится, как минимум, три дня.

Кота нужно было срочно спасать! Если невозможно это сделать своими руками, то нужно обратится к спасателям — обычная мысль обычного гражданина. Юрий Т позвонил в МЧС. Там отказали, посоветовав обратится в ЖРЭТ. Дежурный в ЖРЭТ сказал, что у них нет возможности. На возмущение «Кот же сдохнет!!!» последовал ответ «Хай дохнет. Мы заняты».

Вот такие были условия задачи. Её нужно было решать причем срочно! На кону жизнь. Не важно чья это жизнь — человека, кота, птицы… Можешь спасти — спасай!

Мы совершили повторный звонок в МЧС, от газеты «Витебский Курьер».

Ответил дежурный 3-ей смены. «У нас лестница одна. Нужно потратить много времени чтобы туда поехать, её разложить, потом снова сложить и наряд посылать… А если что случится, потом что? Мы спасем людей, а не котов!». Снова посоветовали обратится в Октябрьский ЖРЭТ.

В 10:20 позвонила секретарю Октябрьского ЖРЭТ. Спасибо большое! Мой звонок был перенаправлен начальнику РСУ. В 10:08 меня набрали непосредственно исполнители благородной миссии — работники РСУ. В 11:00 кот был спасен!

Когда к дереву подъехала вышка кот забеспокоился. И стал двигаться.

Стало страшно, что он сорвется с тонкого края ветки и разобьется. Высота ветки была значительная, снизу был асфальт. Серый тоже понял это и стал спускаться. Затем он прыгнул примерно с 3 метровой высоты, но внизу уже находилась трава.

Кот сразу обреченно забился в ближайший угол. Екатерина взяла его на руки. Молодой «британец» с синим ошейником находился в полуобморочном состоянии. Подошла местная жительница. Она сказала, что вчера днем видела этого кота. Он целый день сидел на ветке и его били вороны.

Юрий поместил «альпиниста» в переноску и отнес домой. Кот в шоковом состоянии. Пока сидит в переноске. Воды попил только. Надеемся с Серым все будет хорошо.

Кот домашний ищем его хозяев, старых или новых.

Огромная благодарность Октябрьскому ЖРЭТ в лице секретаря и начальника РСУ. Отдельная благодарность — Климович Михаилу, Сорокину Леониду и Щуко Екатерине!

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