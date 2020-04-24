В Витебске горел цех главного корпуса завода «Визас» — видео

В Витебске спасатели потушили пожар в цеху завода ОАО «Визас», сообщили в областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании в здании по проспекту Фрунзе поступило 23 апреля в 22.37. Горел производственный цех предприятия. На момент возникновения пожара внутри никого не было, никто не пострадал. Эта территория не эксплуатируется.
Огонь повредил имущество и оконные рамы во встроенном помещении цеха, закопчены стены, сообщили «Витебскому Курьеру» в МЧС.
Проводится проверка.
Напомним, на в 2015 году горело общежитие, принадлежащее предприятию, а руководство было замечено в нарушениях законодательства.
Справочно: ОАО завод «ВИЗАС» (ранее «Витебский завод заточных станков») — предприятие, производящее станки для изготовления и заточки любого режущего инструмента.
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