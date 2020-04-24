В Столбцах произошла вспышка коронавируса

В районном центре Столбцы, где проживает около 16 тысяч человек, происходит вспышка пневмоний и COVID-19. Пациентами с воспалением легких заполнены все отделения местной больницы. Из-за нехватки мест заболевших отправляют в больницы других районов, сообщает «Радыё Свабода».
По информации журналистов издания, за одну ночь от пневмонии и COVID-19 умерло 5 человек. Кроме того, один житель Столбцов скончался в Слуцке, куда был направлен на лечение. В свидетельствах о смерти всех жертв вируса указывают пневмонию или сопутствующие заболевания.
По информации «Свободы», в среду в городе похоронили четырех человек в закрытых гробах, в четверг – как минимум шесть.
12 больных находятся на ИВЛ. Два этажа больницы закрыты полностью: там лежат пациенты с COVID-19, рассказал «Свабоде» один из медиков.
Как сообщил медик на условиях анонимности, в больнице наблюдается проблема с тестами на коронавирус. Некоторым пациентам приходится ждать неделю, чтобы сделать мазок.
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