Лукашенко назвал переболевших COVID-19 «золотым фондом»

Президент Беларуси назвал переболевших коронавирусной инфекцией «золотым фондом» страны. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего совещания. Александр Лукашенко призвал не паниковать, борясь с распространением вируса.

«Мы даже дошли до того, что напугали людей: что это такая зараза, что от тех, кто переболел, надо бежать, как от прокаженных», — цитирует главу государства пресс-служба.

На самом деле, по его словам, это «золотой фонд» страны, который может помочь вылечить заболевших.

«Те, кто переболел этой болезнью, — это наш «золотой фонд», это люди, у которых мы берем забор крови, делаем плазму и лечим людей. Людям, которые переболели, нужно гордиться, что они выстояли, а не бояться, что про них что-то скажут», — сказал Александр Лукашенко.

Переливание плазмы крови с антителами от пациентов, которые переболели COVID-19, является одним из методов лечения наиболее тяжелых случаев болезни. С этой целью в нашей стране начали забор плазмы крови. Ранее Минздрав предлагает переболевшим COVID-19 стать донорами плазмы для тех, кому нужна помощь. Сообщалось, что кровь витебских доноров, переболевших COVID-19, будет использована для изготовления иммунной плазмы. Шестая больница Минска срочно искала плазму для пациента с COVID-19.

сообщал, что донорами стали 15 человек, в том числе несколько человек из Витебской области, где самое большое количество заражений по сравнению с другими областями. Вот как сдают плазму в Витебске. Вот они — герои нашего времени: врачи и доноры.

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