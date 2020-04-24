«Спамаш» проведет 24 апреля онлайн-марафон в поддержку медиков

Продюсерский центр «Спамаш» проведет 24 апреля онлайн-марафон #БеларусьБезCovid в поддержку Витебской областной клинической больницы, сообщила директор продюсерского центра Анжелина Микульская, пишет БелТА.

Белорусские музыканты и исполнители вновь соберутся в студии звукозаписи продюсерского центра «Спамаш». Современная студия уже зарекомендовала себя для проведения онлайн-концертов. «Это будет второй онлайн-марафон в поддержку медиков. Первый — в поддержку 3-й Городской клинической больницы им. Е.В. Клумова города Минска — прошел 3 апреля. На этот раз средства будут перечислены на благотворительный счет Витебской областной клинической больницы. Они пойдут на приобретение средств защиты, оборудования и лекарственных препаратов в борьбе с COVID-19», — рассказала Анжелина Микульская.

Старт марафону будет дан в 12.00. Прямой эфир будет доступен на платформе Gigagig.tv, а также на канале продюсерского центра «Спамаш» в YouTube — TheSpamash. «Первый марафон дал очень хороший результат. Собрали приличную сумму, подключилась большая аудитория зрителей. На этот раз онлайн-марафон объединит еще больше артистов, как популярных, так и молодых», — отметила директор продюсерского центра.

Концертный марафон готовы поддержать ансамбль «Песняры», заслуженные артисты Беларуси Александр Солодуха, Искуи Абалян и Алена Ланская, группы «Дядя Ваня», Las Vegas, «Тяни-Толкай», солист Большого театра Беларуси Илья Сильчуков, исполнители Иван Здонюк, Ксения Галецкая, Саша Немо, Ольга Плотникова, Алексей Хлестов, Виталий Воронко, Юрий Селезнев, Анна Шалютина & Yogurt band, Влад Чижиков и группа «Радиоволна», Саша Захарик, победители национального отбора на «Евровидение-2020» дуэт VAL и многие другие. К виртуальному концерту также присоединятся Фабрицио Челентано, Олег Газманов, Игорь Бутмат, Ирина Билык, Дмитрий Губерниев и Дарья Домрачева.

Предполагается, что онлайн-марафон продлится не менее 12 часов. «Масштаб марафона расширился, появилось много желающих принять в нем участие, так что есть все основания полагать, что состоится еще и третий», — добавила Анжелина Микульская.

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