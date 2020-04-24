Завод «БЕЛДЖИ» приостанавливает работу. С чем это связано?

Завод «БЕЛДЖИ» приостанавливает работу ряда цехов до 12 мая. C чем связаны вынужденные каникулы и не окажутся ли белорусские дилеры без машин?



— Производство, действительно, на некоторое время приостанавливается. Это связано с двумя факторами. Первый — приостановка отгрузок на российский рынок. Последний автовоз уехал примерно неделю назад. В связи с мерами карантина в России местные дилеры приостановили продажи. Соответственно, нет и новых поставок, а работать «на склад» было бы слишком неэффективно, — пояснили на «БЕЛДЖИ». — Вторая причина — неритмичные поставки компонентов из Китая, так как производятся они на разных заводах. Пока еще не все предприятия оправились от последствий, связанных с пандемией коронавируса. Совсем скоро ждем поставки морским транспортом в контейнерах большой партии запчастей, пишет auto.tut.by

Означает ли это, что возникнет дефицит автомобилей в шоу-румах белорусских дилеров? По словам директора автосалона «Лакшери моторс плюс» Павла Садовникова, такой проблемы нет.

— У дилеров есть большой запас автомобилей на складах. Возникают перебои разве что с моделью Coolray. По моим оценкам, в листе ожидания стоят порядка 500 желающих. С остальными моделями проблем нет.

Нам стало также известно, что сейчас обсуждается очередное повышение цен на автомобили Geely. Очевидно, что заводу, закупающему машинокомплекты за валюту, необходимо компенсировать потери от ослабления белорусского рубля. Но вопрос окончательно не решен. Последний раз, напомним, ценники переписывали в самом начале апреля, подорожание составило от 5 до 6,8%, но затронуло не все модели.



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