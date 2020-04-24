Игрока брестского «Динамо» могут оштрафовать на ползарплаты за выходку во время матча с «Витебском»

Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди может быть оштрафован за неспортивное поведение на половину зарплаты, сообщает metaratings.by

На 85-й минуте игры с «Витебском» 32-летний игрок получил красную карточку, а арбитр Сергей Чистов назначил в ворота «Динамо» пенальти, после которого команда из Бреста уступила со счетом 0:1.

В Бресте Хачериди получает 20 тысяч долларов в месяц без учёта бонусов за сыгранные матчи и завоёванные награды. При этом белорусский клуб включил в контракт пункты о суровых штрафах игрока за неспортивное поведение. Официально «Динамо» о мерах наказания Хачериди пока не объявило.

Хачериди выступает за брестское «Динамо» с января 2020 года. В текущем сезоне защитник провел два матча в Высшей лиги Беларуси и одну игру в Кубке страны, не отметившись результативными действиями.

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