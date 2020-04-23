В субботнике заставляют участвовать врачей из Витебска и Минска

Хотя врачи в самоотверженно работают на рабочих местах, спасая жизни, они будут вынуждены участвовать в субботнике, который назначен на ближайшую субботу. Клиники обязаны либо вывести на работы часть врачей, либо сдать какую-то сумму от коллектива, сообщает Euroradio.

По неподтвержденной информации от субботника можно откупиться. Берут недорого, от 1 до 8 рублей с человека, в зависимости от занимаемой должности. Но сам факт вызывает удивление. Неужели формальное отбывание трудовой повинности важнее спасения людей?

«За работу «в условиях карантина» мне дали надбавку около 30 рублей, и в этом же месяце сняли 20 рублей за подписку на газеты, от которых ты не можешь отказаться — вот какая справедливость», — поделился эмоциями один из медиков.

В Беларуси официально зарегистрировано более 8000 случаев коронавирусной инфекции. Самые большие очаги находятся в Минске и Витебске. На прошлой неделе сообщалось, что среди заразившихся было более 400 врачей. Есть сведения о смерти медиков с диагнозом COVID-19.

При этом продолжается давление на медиков. Сегодня Александр Лукашенко упрекнул медиков в «расхлябанности» и «расслабленности».

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