В Беларуси выросла безработица

В первом квартале 2020 года в Беларуси увеличился уровень фактической безработицы, свидетельствуют итоги проведенного Национальным статистическим комитетом выборочного обследования домашних хозяйств.

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15—74 лет) составил 66,6%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) — 4,1% численности рабочей силы, следует из данных Белстата, пишут naviny.by.

Фактическая безработица в четвертом квартале прошлого года составляла 4%, уровень занятости — 67,7%. В соответствии с международной методологией люди, которые не имеют работы, но сообщают о том, что активно ее ищут, классифицируются как безработные.

В первом квартале 2020 года фактическая безработица среди мужчин составила 5,1%, среди женщин — 3,1%. Безработными было 4,2% городского и 3,6% сельского населения.

Распределение по возрасту составило: 15-19 лет — 21,2%, 20-24 — 9,9%, 25-29 — 5%, 30-34 — 4,2%, 35-39 — 3,8%, 40-44 — 3,1%, 45-49 — 2,6%, 50-54 — 3,5%, 55-59 — 2,4%, 60-74 — 3,4%.

К фактически безработным относилось 2,6% лиц с высшим образованием, 3,8% — со средним специальным, 4,7% — с профессионально-техническим, 6,3% — с общим средним, 11,5% — с общим базовым.

Как отметил Белстат, обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе для получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.

Нижняя возрастная граница респондентов определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, верхняя (74 года) — с учетом наличия фактов экономической деятельности.

Обследование проводится во всех областях и Минске по выборочному методу и охватывает 0,6% домашних хозяйств с последующим распространением итогов на все население в обследуемом возрасте.

По данным Минтруда, уровень зарегистрированной безработицы на 1 апреля 2020 года составил 0,2% (на 1 апреля 2019 года — 0,3%).

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