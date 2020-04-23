«Я просто хочу, чтобы они жили»: перенесшие коронавирус белорусы рассказали, почему сдают кровь для тяжелых больных — фото

В больницу приходят белорусы, которые перенесли коронавирус и решили стать донорами иммунной плазмы. «Комсомолка» посмотрела, как все происходит.

У приемной директора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий знакомимся с 26-летним Георгием Ефимовым.

— Я выздоровел две недели назад. А на днях мне позвонили и спросили, хочу ли я стать донором плазмы для пациентов с короновирусом. Конечно, хочу! — выдает бодрый молодой человек.

— А вы где вирус подхватили?

— Съездил в Австрию на лыжах с друзьями покататься. А через несколько дней после возвращения выяснилось, что у одного из ребят, с которыми ездили, нашли коронавирус. Меня забрали в больницу как контакт первого уровня. Взяли тест — положительный. Мы были одними из первых ковидников, — улыбается. — У меня не было ни температуры, ни кашля. Но! Все три недели, которые провел в больнице, напрочь не чувствовал ни запахов, ни вкусов. После больницы уехал в деревню, чтобы самоизолироваться. Работа позволяет, я ипэшник. Вот, приехал в Минск, чтобы кровь сдать. Рад, что мне позвонили. Читал, что за границей это довольно эффективный метод лечения.

Пока беседуем с молодым человеком, к нему подходит директор РНПЦ Федор Карпенко:

— Все отлично. Антитела у вас есть. Можно сдавать плазму.

Молодой человек обрадовался:

— Отлично, я за этим и ехал!

«Через плазму выздоровевшего человека пациенту с коронавирусом можно передать пассивный иммунитет»

Оказывается, Георгий ждал результатов анализов, которые окончательно должны определить, может ли он стать донором иммунной плазмы.

— Требования к донорам довольно серьезные, — поясняет Федор Карпенко. — Обязательные условия: они должны перенести коронавирус в легкой форме, выздороветь, а после выписки из больницы должно пройти минимум 15 дней. Есть и ограничения по возрасту. Донором плазмы может стать человек 18 — 60 лет с массой тела более 50 кг. У него не должно быть хронических заболеваний — язвы желудка, ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии и пр. Разумеется, у потенциального донора берут анализы на гепатиты, сифилис, ВИЧ… Непосредственно перед забором плазмы в РНПЦ измеряем температуру, проверяем слизистые, давление, делаем электрокардиограмму и берем общий и биохимический анализ крови. Проверяем состояние донора и определяем, есть ли в его крови антитела к коронавирусу. На первый взгляд кажется, что все это долго и сложно, на самом деле обследование перед сдачей плазмы занимает минут 15.