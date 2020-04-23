«Я просто хочу, чтобы они жили»: перенесшие коронавирус белорусы рассказали, почему сдают кровь для тяжелых больных — фото

В больницу приходят белорусы, которые перенесли коронавирус и решили стать донорами иммунной плазмы. «Комсомолка» посмотрела, как все происходит.
У приемной директора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий знакомимся с 26-летним Георгием Ефимовым.
— Я выздоровел две недели назад. А на днях мне позвонили и спросили, хочу ли я стать донором плазмы для пациентов с короновирусом. Конечно, хочу! — выдает бодрый молодой человек.
— А вы где вирус подхватили?
— Съездил в Австрию на лыжах с друзьями покататься. А через несколько дней после возвращения выяснилось, что у одного из ребят, с которыми ездили, нашли коронавирус. Меня забрали в больницу как контакт первого уровня. Взяли тест — положительный. Мы были одними из первых ковидников, — улыбается. — У меня не было ни температуры, ни кашля. Но! Все три недели, которые провел в больнице, напрочь не чувствовал ни запахов, ни вкусов. После больницы уехал в деревню, чтобы самоизолироваться. Работа позволяет, я ипэшник. Вот, приехал в Минск, чтобы кровь сдать. Рад, что мне позвонили. Читал, что за границей это довольно эффективный метод лечения.
Пока беседуем с молодым человеком, к нему подходит директор РНПЦ Федор Карпенко:
— Все отлично. Антитела у вас есть. Можно сдавать плазму.
Молодой человек обрадовался:
— Отлично, я за этим и ехал!
«Через плазму выздоровевшего человека пациенту с коронавирусом можно передать пассивный иммунитет»
Оказывается, Георгий ждал результатов анализов, которые окончательно должны определить, может ли он стать донором иммунной плазмы.
— Требования к донорам довольно серьезные, — поясняет Федор Карпенко. — Обязательные условия: они должны перенести коронавирус в легкой форме, выздороветь, а после выписки из больницы должно пройти минимум 15 дней. Есть и ограничения по возрасту. Донором плазмы может стать человек 18 — 60 лет с массой тела более 50 кг. У него не должно быть хронических заболеваний — язвы желудка, ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии и пр. Разумеется, у потенциального донора берут анализы на гепатиты, сифилис, ВИЧ… Непосредственно перед забором плазмы в РНПЦ измеряем температуру, проверяем слизистые, давление, делаем электрокардиограмму и берем общий и биохимический анализ крови. Проверяем состояние донора и определяем, есть ли в его крови антитела к коронавирусу. На первый взгляд кажется, что все это долго и сложно, на самом деле обследование перед сдачей плазмы занимает минут 15.
— Поясните, что за антитела и каким образом выздоровевший человек может помочь другим пациентам своей плазмой?
— Если человек перенес коронавирус, в его крови вырабатываются антитела. Это значит, что человек может стать донором иммунной плазмы. А помочь можно так: если пациенту с коронавирусом влить плазму крови выздоровевшего человека, считается, что с антителами ему передается и пассивный иммунитет. Это может ускорить процесс выздоровления.
— Насколько эффективен такой метод?
— Делать выводы пока рано. Мы только начали эту практику и отслеживаем клиническую эффективность. Но международные научные исследования говорят, что способ довольно эффективен. Насколько именно, неизвестно, но во вред пациенту это точно не идет. Сейчас этот метод используем как дополнительный — для лечения больных со средней и тяжелой формой пневмонии.
— Плазму доноров влили уже многим пациентам?
— Пока только нескольким. Да и доноров сегодня не очень много. По состоянию на утро 23 апреля — 19 по всей стране. Их пришлось дожидаться: пока выздоровеют, пока пройдет 15 дней… Чтобы выйти с ними на связь, запрашивали эпикризы из инфекционных больниц. И знаете, почти никто не отказался. Некоторые были готовы, но не подошли по медицинским показателям.
«Оказалось, это не страшно»
Медики и доноры разрешают нам посмотреть, как проходит забор плазмы.
Надеваем защитные халаты, маски, бахилы и поднимаемся в зал донации.
— Сюда доноры приходят сдавать кровь, — встречает нас врач-трансфузиолог, заведующий отделением заготовки крови, ее компонентов в стационарных условиях РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Алла Викторовна Новик. — Тех, кто приходит сдавать плазму, мы разграничиваем с остальным потоком доноров. Это дополнительная защита. По мнению ВОЗ, человек, перенесший COVID-19, считается полностью выздоровевшим на 28-й день выписки. С этого момента он может быть донором. Но мы работаем с донорами уже через 15 суток после клинико-лабораторной ремиссии — то есть через 15 суток после того, как последний тест пациента показал отрицательный результат на COVID-19. Все потому, что у нас есть возможность проведения патогеноредукции плазмы. Простыми словами, мы можем обеззаразить плазму от вирусов, бактерий и простейших, которые могут в ней находиться.
Всего в зале донации плазмы 16 специально оборудованных кресел. Именно столько доноров здесь могут принять одновременно. Все медики в защитных масках и костюмах. Стерильность — как в операционной.
В кресло усаживают девушку Диану. Анализы подтвердили: антитела к коронавирусу в ее крови есть. Значит, COVID-19 она уже перенесла.
— А до этого я отдохнула в Испании, — улыбается Диана. — Думаю, коронавирус там подхватила. Мне повезло: перенесла инфекцию почти без симптомов. Сдать плазму для пациентов согласилась не раздумывая.
На первый взгляд, процедура забора плазмы не отличается от донации цельной крови.
В вену вставляют катетер с иглой. И вот по трубочкам специальной установки начинает подниматься кровь и собираться в один резервуар.
— На самом деле сейчас установка смешивает кровь с антикоагулянтом — веществом, которое уменьшает свертываемость крови. А потом разделяет кровь на компоненты — плазму и форменные элементы, — поясняет Алла Викторовна.
На наших глазах специальная медицинская емкость в нижней части той самой умной машины наполняется прозрачной желтоватой жидкостью — это и есть плазма.
— У донора забирают 600 мл крови, — продолжает рассказ врач-трансфузиолог. — Это стандартный объем крови, который берут у взрослого человека. Когда плазма отделяется, форменные элементы (компоненты крови красного цвета. — Ред.), разбавленные физраствором, вливаются назад в вену донора. Речь идет о методе афереза. Такая процедура позволяет получить больше нужных компонентов, чем при взятии цельной крови и ее последующем разделении. Процедура безопасна.
Диана во время процедуры чувствует себя хорошо. Так же как и Иванна, которую усадили в кресло напротив.
— Я тоже сразу согласилась сдать плазму, — рассказывает женщина. — Я оказалась контактом первого уровня. Заразилась вместе с мужем. Лежала в 6-й больнице. Огромное спасибо медикам за помощь и поддержку. Считаю, если здоровье переболевшего человека позволяет, плазму нужно сдавать. Многим наша помощь может оказаться жизненно необходимой. Денег за это мне никаких не надо. Я просто хочу помочь. Мой муж, кстати, тоже стал донором плазмы.
Первый официально заболевший — студент из Ирана Парса — тоже пришел сдавать кровь
Плазму можно сдать платно — за 151 рубль, получив также два дня освобождения от работы или учебы, а можно и на безвозмездной основе — в таком случае вам полагается 21 рубль с копейками и один день освобождения. Каждый выбирает тот вариант, который ему подходит.
Вся процедура забора плазмы длится чуть менее часа. После нее донорам предлагают попить, немного отдохнуть, подробно рассказывают, как правильно питаться и восстановиться после процедуры.
— По факту с потерей плазмы происходит потеря белка в организме. Через 5 — 7 дней при правильном питании организм и белковая потеря крови человека приходит в норму. Физраствор быстро выводится из организма, а свертываемость крови восстанавливается, — рассказывает директор РНПЦ Федор Карпенко. — Всю плазму, которую мы получаем в нашем РНПЦ, отправляем в те медучреждения, от которых на нее поступают запросы.
— Донором иммунной плазмы можно стать повторно?
— В нынешней ситуации это крайне желательно. Процедуру можно повторить через две недели. Сдав плазму один раз, донор обеспечивает пациентов с коронавирусом примерно тремя дозами иммунной плазмы. В зависимости от показаний, каждому пациенту плазму нужно вливать несколько раз. Пока что сдать иммунную плазму можно только в Минске и Витебске, но планируем, что в ближайшие дни это можно будет сделать во всех областных центрах трансфузиологии. В том числе в центре трансфузиологии Минска на базе 6-й городской клинической больницы.
На выходе из РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий встречаем того самого нулевого пациента с коронавирусом — студента из Ирана Парсу. Он тоже пришел, чтобы сдать плазму.
А Екатерина Русак нас и вовсе растрогала.
— Я медсестра нейрохирургического отделения НИИ травматологии и ортопедии, — скромно рассказывает женщина. — И я тоже перенесла коронавирус. Где заразилась — понятия не имею. Никуда не уезжала, особо нигде не бываю. Я в принципе не болезненный человек. Простуды переношу на раз-два-встали! И вот у меня заболевает ребенок: температура — 39. А через четыре дня и я. Мне это сразу странным показалось. Я же не болею! А тут голова раскалывается, температура, кашель сильный… Потом дышать тяжело стало. Я на рентген, а там двухсторонняя пневмония. Сначала положили в Боровляны, там тест показал положительный результат. Потом перевели в борисовскую инфекционку. Там мазки уже были отрицательными. Всего сделали четыре теста. Положительным был только один. У всех коллег, с которыми я контактировала, и у всех домашних коронавирус не подтвердился. До сих пор не могу понять, где я могла его подцепить. Езжу ведь только в пригородной маршрутке. Но и там все люди свои, их тоже проверили. Все здоровы…
БУДЬ В КУРСЕ!
Для тех, кто перенес COVID-19 и хочет стать донором плазмы, Минздрав опубликовал контактные телефоны.
РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий: +375 (17) 289-86-56; +375 (29) 770-57-53 (замдиректора Лариса Михайловна Гущина).
Телефоны Единого донорского центра: +375 (29) 362-82-93, +375 (17) 289-84-84, +375 (17) 289-86-43, +375 (17) 289-01-08.
Городской центр трансфузиологии УЗ «Городская клиническая больница №6»: +375 (17) 239-59-13, +375 (29) 190-97-48.
Областные центры:
Витебск: 8 (0212) 24-03-80; Гомель: 8 (0232) 53-98-32, 8 (0232) 53-98-14; Брест: 8 (0162) 28-53-81; Могилев: 8 (0222) 25-74-22; Гродно: 8 (0152) 31-54-04; Молодечно: 8 (0176) 75-47-35.
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