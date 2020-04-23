«Их шансы очень низкие». Десятки особенных детей в интернате в Глуске заразились коронавирусом

Слало известно о критической ситуации в интернате для детей с особенностями развития в Глуске. Информация обнародована благодаря вмешательству основательнице фонда «Дети Чернобыля» Ади Рош. О разыгрывающейся в детском интернате трагедии рассказал ирландский телеканал RTE. Белорусские журналисты давно били тревогу.

МогилевОнлайн со ссылкой на собственный источник, жителя Глусского района, ранее сообщал о том, что в городском поселке зафиксирована вспышка COVID-19. На тот момент было менее 10 подтвержденных случаев заболевания, однако прокомментировать эту ситуацию в облисполкоме нам отказались.

Затем стало известно, что коронавирус подтвержден у санитарки, работающей в Весновском доме-интернате для детей с особенностями психофизического развития. Эту информацию подтвердили в райисполкоме.

Сегодня ирландский телеканал RTE со ссылкой на Ади Рош, основательницу фонда «Дети Чернобыля», которая уже около 20 лет помогает воспитанникам интерната, сообщил, что в учреждении зафиксирована вспышка COVID-19. Всего в детдоме проживает 174 ребенка.

Ади Рош называет ситуацию критической и говорит о 13 случаях коронавируса среди детей и 10 среди работников. Для воспитанников интерната вспышка коронавируса очень опасна: у детей отклонения в развитии, их иммунитет может оказаться значительно ниже, чем у здоровых сверстников.

— Их шансы на выживание очень низки, — подчеркнула она.

Кроме того, Ади Рош сообщила о недостатке лекарств и средств для дезинфекции в интернате, директор учреждения обратился за ними в благотворительный фонд.

TUT.by сообщает, что заразились 28 детей и 8 работников интерната.

Независимый источник подтвердил МогилевОнлайн, что ситуация в детдоме критическая, он закрыт на 14-дневный карантин, персонал временно проживает прямо в здании детдома в связи со сложившейся эпидситуацией. По сообщениям источника, случаев заражения в районе уже около 60, и это ставит его в один ряд с крупнейшими очагами в районах Беларуси.

Две группы детей в Весновском интернате получают паллиативную помощь, часть из них лежачие, часть передвигается самостоятельно в ползунках или инвалидных креслах. Это дети группы повышенного риска, возможно, именно их имела в виду Ади Рош, когда говорила о низких шансах на жизнь.

По сообщениям источника, в районе насчитывается всего 3 аппарата ИВЛ.

Ситуацию в Весновском доме-интернате в Главном управлении по здравоохранению Могилевского облисполкома прокомментировать корреспонденту МогилевОнлайн отказались.

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