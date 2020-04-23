Футбольный клуб «Витебск» перечислил городской поликлинике 12 тыс рублей

Футбольный клуб «Витебск» перечислил 12 тысяч рублей (что эквивалентно 4,8 тыс долларов) на помощь медикам «Витебской городской центральной поликлиники» в борьбе с пандемией коронавируса. Деньги перечислены на благотворительный счет учреждения здравоохранения.
Деньги собирали игроки, тренерский штаб и администрация футбольного клуба «Витебск», говорится в сообщении команды, сообщает tribuna.com.
«Футбольный клуб «Витебск» выражает огромную благодарность всем работникам медицины, противостоящих COVID-19, за их героический труд.
По состоянию на 23 апреля в Беларуси зарегистрировано 8022 заразившихся COVID-19. Сегодня установлен новый печальный рекорд — плюс 741 случай коронавируса за сутки.
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