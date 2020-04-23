Собянин: две трети скончавшихся — те, кто пытался лечиться от коронавируса сам

В столичном оперштабе предупредили, что на ранней стадии заболевшие путают коронавирус с ОРВИ и аллергией, а потому занимаются самолечением. Это нередко приводит к летальным исходам.

Две трети всех умерших от коронавируса в Москве на ранней стадии не обращались за медицинской помощью и не вызывали на дом врача из поликлиники. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «две трети скончавшихся — те, кто пытался лечиться от коронавируса сам». Слова мэра приводит РИА Новости.

Многие жители столицы занимаются самолечением при симптомах ОРВИ и тем самым подвергают свое здоровье смертельному риску, отметили в оперштабе.

При этом мэр Собянин отметил, что «Москва не прошла даже полпути к победе над коронавирусом, предстоит бороться еще несколько недель«, передает РИА Новости.

Характеризуя ситуацию с COVID-19, он заявил, что«мест в московских больницах хватает».

Тем временем, власти Петербурга заявили, что в их городе система здравоохранения перегружена.

Напомним, что недавно в Москве скончался известный белорусский ИТ-предприниматель.

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