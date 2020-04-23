Лукашенко про медиков: Зашла, заразилась, понесла заразу в общество

Об этом заявил сегодня, 23 апреля, Александр Лукашенко на совещании, посвященном мерам по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба.

Обращаясь к врачам, Александр Лукашенко подчеркнул, что «никто вам идеальных условий для работы в стране не создаст».

Президент снова призвал медиков при выполнении своих обязанностей соблюдать бдительность и осторожность. Он указал на «расхлябанность» и «расслабленность врачей».

— Мы начинали эту борьбу только силами Министерства здравоохранения. И с некоторой такой расслабленности наших врачей. Я бы сказал, что в отдельных случаях — расхлябанности. И это привело к тому, что мы получили эту заразу у нескольких десятков врачей. И нам пришлось лечить врачей. Поэтому никакой расхлябанности! За это министр ответит головой вместе с профильным вице-премьером и правительством в целом. Разберитесь как лечат людей в больницах с точки зрения безопасности медицинского персонала.

Меня информируют до сих пор, что «ай, ладно, сейчас зайду, что-то сделаю». Зашла, заразилась, понесла заразу в общество. Не должно быть расхлябанности. Соберитесь там, где нужно собраться. Тогда мы пройдем ровно, спокойно. Так, как идет сегодня это заболевание.



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