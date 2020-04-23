«Витязь» передал бытовую и медтехнику витебским медучреждениям

Трудовой коллектив ОАО «Витязь» присоединился к благотворительному марафону помощи медикам. 23 апреля на предприятии передали первую партию бытовой и медицинской техники городским медучреждениям, сообщает БелТА.

Благотворительная акция стартовала на этой неделе. Буквально за несколько дней была собрана сумма, необходимая для приобретения 15 СВЧ-печей и 5 суховоздушных термостатов, которые предназначены для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических, микробиологических, санитарно-биологических, вирусологических и биохимических исследований. Бытовая техника поступит в больницы города, а термостаты распределены между лабораториями с наибольшей нагрузкой, где ведется диагностика коронавирусной инфекции. Три термостата передадут в лабораторию инфекционной больницы и по одному — в лаборатории областного центра гигиены и центра дерматологии и косметологии, которые сейчас работают практически в круглосуточном режиме.

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