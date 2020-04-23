8022 заразившихся с начала вспышки. Новый печальный рекорд — плюс 741 случай коронавируса за сутки

С начала вспышки в стране зарегистрировано 8022 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава в телеграм-канале ведомства.



По данным на 23 апреля, в стране зарегистрировано 8022 человека с положительным тестом на COVID-19. Это рекордные плюс 741 случай за сутки. Предыдущий максимальный показатель отмечался 17 апреля — плюс 575 за сутки.

Всего с начала вспышки проведено 122,5 тыс тестов. В Беларуси умерли 60, выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

20 апреля после трех недель каникул в Беларуси началась четвертая четверть в школах. Многие родители решили оставить детей дома. В Минобразования сообщили, что в школу пришли примерно 30−40% от всех учеников. Меньше всего — в Минске.

Сегодня Министерство образования выступило с заявлением против онлайн-образования школьников. Пресс-секретарь министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая заявила, что «вести онлайн-уроки педагоги не обязаны«.

Вчера на сайте Всемирной организации здравоохранения появился список рекомендаций Беларуси по итогам миссии независимых экспертов, которые оценивали ситуацию с COVID-19 в нашей стране. ВОЗ в который раз рекомендует отложить все массовые мероприятия — и спортивные, и религиозные, и культурные, а также найти возможности для дистанционного обучения в школах и университетах.

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