«Вести онлайн-уроки педагоги не обязаны». Минобр выступил с заявлением против онлайн-образования школьников

В министерстве образования Беларуси называют открытие школ оправданным шагом. Там отмечают рост количества школьников на занятиях в классах. При этом, в Минобре заявляют, что педагоги не должны проводить уроки в классах, а потом вести онлайн-обучение для отсутствующих. Ранее было разрешено учиться дистанционно.

«Педагоги не должны вести уроки дистанционно. У нас организован учебный процесс в школах, где они дают детям материал. После уроков отсутствующим может быть выдано лишь домашнее задание», — заявила пресс-секретарь министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая.

Она сообщила, что не посещающие занятия дети, могут получить консультации педагогов по необходимости лично, по электронной почте, либо обратившись в учреждение образование в шестой учебный день — субботу. Однако вести онлайн-уроки педагоги не обязаны, заявила Высоцкая.

По ее словам, Минобр ежедневно отслеживает ситуацию с посещаемостью. В понедельник, 20 апреля, было объявлено, что в школы вышли 30-40% учеников.

Пытаясь оправдать отказ от онлайн-обучения, представитель Минобра заявила, что «в школах соблюдаются все рекомендации по защите от вирусов».

Под защитой от вирусов Высоцкая понимает наличие антисептических средств.

В целом в министерстве считают открытие школ после длительных весенних каникул совершенно оправданным шагом.

«Конечно же, он оправдан. Дети ведь все равно дома не сидят все время. А в школе они, может, находятся еще в большей безопасности», — отметила пресс-секретарь.

Вопрос в том, каким образом будут аттестовываться те, кто принимает решение обучаться удаленно, пока в Министерстве образования не знают.

Напомним, что вчера на сайте Всемирной организации здравоохранения появился список рекомендаций Беларуси по итогам миссии независимых экспертов, которые оценивали ситуацию с COVID-19 в нашей стране. ВОЗ в который раз рекомендует отложить все массовые мероприятия — и спортивные, и религиозные, и культурные, а также найти возможности для дистанционного обучения в школах и университетах.

Сегодня был установлен рекордный показатель количества заразившихся коронавирусом в Беларуси.

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