Бесплатные обеды медикам стали готовить филиалы Витебскэнерго

Энергетики Витебщины приняли решение поддержать медиков региона, которые сегодня самоотверженно трудятся в больницах области, спасая здоровье и жизни людей. Об этом «Витебскому Курьеру» сообщили в пресс-службе предприятия.

В Витебске и Орше в филиалах предприятия, имеющих столовые, стали готовить комплексные обеды для медицинского персонала учреждений здравоохранения, перепрофилированных сейчас для лечения пациентов с COVID-19. Бесплатное горячее питание организовано РУП «Витебскэнерго» филиалами «Центр физкультурно-оздоровительной работы» (Витебск) и «Тепличный» (Орша). Первая партия обедов была отправлена 22 апреля. Меню разнообразное. Готовые блюда упаковываются в специальные ланч-боксы и к определенному времени отвозятся медикам.

Ежедневно в учреждения здравоохранения энергетики безвозмездно будут доставлять 200 комплексных обедов для медицинского персонала.

Кроме этого, многотысячный коллектив Витебской энергосистемы организовал сбор денежных средств, которые будут направлены на счета учреждений здравоохранения области. В благотворительной акции принимают участие все структурные подразделения предприятия, расположенные в областном и районных центрах северного региона страны.

В сложной ситуации, с которой столкнулись сегодня жители нашей республики и всего мира, энергетики Витебщины не только качественно выполняют свои основные функции, обеспечивая надежное энергоснабжение всех потребителей, но и находят возможность оказать посильную помощь белорусским медработникам, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

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