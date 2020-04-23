Изменились сроки отключения горячей воды в Новополоцке

Изменились сроки первого этапа отключения горячей воды в Новополоцке, сообщает начальник отдела ЖКХ Новополоцкого горисполкома Сергей Шамрило. Согласно принятому решению, первый этап отключения переносится на период с 3 по 17 июня. Второй – по запланированному ранее графику.

Первыми без горячей воды – с 3 по 17 июня останутся жители поселка Пионерный, 1-3-й микрорайоны города – от Больничного городка до Калининского перекрестка, сообщает «Новополоцк сегодня».

Второй этап отключения пройдет с 8 по 22 июля и затронет 4-10-й микрорайоны города – от ул.Калинина до Полимировского поселка.

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