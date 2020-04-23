27 случаев заражения COVID-19 выявлены в Новополоцке

В Новополоцке появились новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на восемь часов утра 23 апреля в инфекционном отделении Новополоцкой ЦГБ на лечении находится 21 пациент. 14 из них новополочане. Еще 10 жителей города проходят лечение амбулаторно на дому в условиях самоизоляции, а три человека уже выздоровели и выписаны. В Новополоцке зарегистрировано 27 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Андрей Одиночкин.

Власти Новополоцка поблагодарили всех, кто перечисляет деньги на благотворительный счёт городской больницы. На него перевели уже более 35 тысяч рублей, за которые приобретаются средства индививидуальной защиты, дезсредства, сообщил в эфире телеканала «Звязда» Андрей Одиночкин.

Появилась обновленная информация и в некоторых соседних районах. Так, 22 апреля четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили в Глубокском районе. Все пациенты с COVID-19 находятся в инфекционном отделеним Глубокской больницы. У двоих пациентов на фоне коронавируса развилась пневмония. Состояние их здоровья медики характеризуют как удовлетворительное.

Таким образом, на Глубоччине официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом. 7 человек проходят лечение. Один человек выписан из больницы – его повторный тест на вирус показал отрицательный результат, пишет «Веснік Глыбоччыны».

В Верхнедвинском районе на лечении находятся 16 человек с пневмонией. Пациентов, нуждающихся в ИВЛ, нет. Зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Все контакты первого уровня посещены бригадой медиков: проведен осмотр, взяты мазки, выданы больничные листы. Повторные осмотры будут проведены на 7-й и 14-й день. Имеется необходимое количество материала для определения коронавируса, – сообщает газета «Дзвінская праўда».

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