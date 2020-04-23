Витебчанка, которая первой в Беларуси заболела и затем излечилась от коронавируса, рассказала как это было

На 22 апреля в Беларуси от коронавируса вылечилось 769 человек. Среди них — художник-­модельер Витебского мехового комбината Татьяна Ефремова — первая женщина в нашей стране, которая столкнулась с вирусом лицом к лицу.

Татьяна вышла на работу и теперь наверстывает то, что было упущено за время отсутствия. Кстати, предприятию собеседница посвятила более двадцати лет. За эти годы воплощено много интересных идей, проектов. Она умеет вдохновляться и вдохновлять на творчество. За таким вдохновением и отправилась Татьяна Ефремова с коллегами в рабочую поездку в Милан, пишут «Витьбичи».

— Это мой первый деловой визит в Италию, — рассказала Татьяна. — Он длился всего два дня. Посещали выставки, общались со многими людьми. О первых случаях заражения услышали, когда были уже там. Но сказать, что испугались, не могу. Людей в масках на улицах не было, напряженной атмосферы тоже.

— Как вы узнали, что заразились?

— В Витебске нам предложили сдать тесты. Я восприняла это как необходимую меру. К тому же была немного простужена. Дома повышенной температуры не оказалось, а вот в больнице измерили — 37 градусов. Врачам не очень понравилось мое состояние, красное горло. Оставили в учреждении, хотя я была уверена, что пойду домой. А потом тест показал положительный результат…

— Наверное, страшно было услышать такой диагноз? Что вы испытали в тот момент?

— У меня был шок! И подумать не могла, что этот вирус из далекого Китая когда-­то доберется до нашего Витебска, тем более — до меня! Следующая волна переживаний была за родных и близких, коллег, друзей. Нужно было оперативно вспомнить всех, с кем общалась. Их тоже обследовали.

— Как у вас протекало заболевание?

— Довольно ровно. У меня были некоторые симптомы, о которых говорят переболевшие коронавирусом: заложенность носа, боль в горле, сухой кашель, пропало обоняние. Ко всему добавился конъюнктивит. Непривычное состояние. Но в целом, если бы я не знала, что у меня COVID‑19, отлежалась бы дома и лечилась бы, как от обычной простуды, которой, кстати, болею редко — последний раз пила антибиотики лет пять назад.

— Вы первая женщина в стране с таким диаг­нозом. Психологически такое испытание выдержать непросто. Как вам это удалось?

— Конечно, морально очень тяжело. Ведь роль играл еще и тот фактор, что в Беларуси на тот момент о вирусе практически ничего не знали, не было разработанных методик борьбы с ним. Естественно, находясь в изоляции, я многое читала в интернете. И далеко не всегда эта информация была нужной и адекватной… Сейчас заболевшие и вылечившиеся не очень охотно рассказывают о том, что пережили, не называют себя. Обо мне же знали все. Соответственно, и писали. Некоторые проявляли агрессию, обвиняли, что это я привезла в Витебск «заразу», чуть ли не террористом называли. А ведь я сама пострадала, под удар попали и близкие люди. Хотя, отмечу, никто из моих контактов первого уровня не заболел! Говорили и о том, что я умерла… Для человека, который находится один в замкнутом пространстве, это — испытание.

— Но ведь вы с ним справились?

— Я получала огромную поддержку от своих родных, близких, друзей. Мне постоянно звонили, интересовались, чем помочь. Даже из других городов. Не давали падать духом врачи, за что им низкий поклон. А в целом я поняла, что в нашем обществе сейчас происходит переосмысление ценностей. Перед болезнью мы все равны. Поэтому своего рода «вакцина» для заболевших — это любовь, дружба, вера, добро, понимание, взаимовыручка. Те базовые понятия, о которых всем говорят с пеленок. К сожалению, порой только в критические моменты жизни мы вспоминаем о них.

— Сейчас некоторые люди, переболевшие COVID‑19, сдают плазму, потому что в их организме уже есть антитела, которые помогают побороть вирус.

— Да, мне тоже предложили присоединиться к этому доброму делу. Я согласилась. Но это не быстрый процесс. Нужно пройти ряд обследований. Ведь раньше я не была донором и не знаю, могу ли быть им вообще по состоянию здоровья. Если будет можно, я готова.

— Вам приходилось раньше так глубоко задумываться о цене жизни?

— Да, я знаю, что это такое. Наша семья знает. Девять лет назад мой муж перенес операцию по пересадке сердца. Тогда я поняла, что не имею права быть слабой, жалеть себя и опускать руки. Научилась ценить каждый прожитый день и быть благодарной судьбе за то, что имею.

— А как семья справлялась этот месяц без вас?

— Мы постоянно были на видеосвязи, очень скучали друг по другу. Муж вообще молодец. Он же с четырьмя сыновьями тоже находился на изоляции в мед­учреждении, в отдельном боксе. Это же не домашние условия, где есть все развлечения, игрушки. Думаю, теперь он вполне мог бы написать пособие о том, как воспитывать и развивать детей!

— Что вы сделали в первую очередь, когда оказались дома?

— Мне хотелось всего и сразу! Как ребенок, радовалась простым вещам. Наслаждались совместными ужинами, просмотром фильмов, выполнением домашнего задания с детьми. Мы никогда не расставались так надолго! Даже решение бытовых вопросов типа уборки, стирки, мытья посуды приносило удовольствие. Я вышла на работу с новыми идеями.

— Недавно православные христиане отметили Пасху. Как ваша семья встретила этот праздник?

— Очень душевно и тепло. Как и должно быть в такой светлый день. Решили покреативить: с детьми сделали оригинальную композицию — смастерили декоративное дерево, которое украсили пасхальными яйцами из картона, разрисовали их белорусским орнаментом. На стол положили самобытный вышитый рушник. Атмосфера была особая.

— Что вы посоветуете людям, которые тоже столкнулись с вирусом?

— Единственное, что я могу, это рассказать свою историю. Но здесь все очень индивидуально. Я не врач, не эксперт. Поэтому давать советы и рекомендации просто не имею морального права. Могу сказать одно — верьте в лучшее, в людей. И будьте здоровы!

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