«Подчеркну: в Беларуси нет ни одного умершего от коронавируса». Лукашенко проводит совещание по коронавирусу

Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать сообразно ситуации. Об этом, как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко заявил 23 апреля на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации.



— Мы собрались с вами для того, чтобы всесторонне обсудить вопросы обеспечения устойчивой работы экономики и социальной сферы. Прежде всего на злобу дня, системы здравоохранения и образования. Нам надо оперативно принять ряд решений по тем вопросам, которые сегодня остро встают перед нами, — открыл совещание Лукашенко.

Президент отметил, что Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать сообразно ситуации, пишет TUT.by.

— Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения вчера прислал мне письмо и поблагодарил нашу страну за те действия, которые мы предпринимаем в борьбе с болезнью, — рассказал Александр Лукашенко. — Меры, которые предложены ВОЗ, должны быть обязательно изучены, нельзя от них отмахиваться. Но если они нам рекомендуют, как многие пишут, вплоть до комендантского часа ввести. Ну, слушайте. Я еще раз подчеркиваю: надо будет — введем и комендантский час. Надо — изолируем города, поселки и деревни. Но разве сегодня такая стоит проблема перед страной? Нет. Поэтому мы не отмахиваемся от рекомендаций, но мы должны исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта действовать соответственно. Нельзя действовать на авось и «а давайте сделаем на всякий случай, хуже не будет». Хуже-то не будет, но если мы будем в больнице держать здоровых людей, то, не дай Бог, нам и коек потом не хватит.

«Без чрезвычайщины и чрезмерности»

По словам президента, для борьбы с новой инфекцией страна использует все необходимые ресурсы, но реагирует адекватно, «без чрезвычайщины и чрезмерности».

— Но мы, наверное, с вами лучше знаем, что делать в нашей стране, но тем не менее прислушиваемся к советам специалистов. Мы значительно больше (и это отмечает ВОЗ) начали тестировать население, — цитирует Лукашенко «Звязда».

Президент отметил, что сегодня один из самых главных вопросов — не перегрузить систему здравоохранения, чтобы она не упала, как это случилось в других странах.

— Пока у нас это получается. И дай Бог нам пройти такими темпами, выйти, как специалисты говорят, на это плато и упасть вниз по заболеванию нашего населения, — сказал Лукашенко. Он отметил, что медработникам необходимо сконцентрироваться на лечении больных с пневмонией, потому что «любая пневмония может превратиться или усугубиться ковидом». При этом, по его словам, надо помнить и о других больных, с не менее опасными болезнями: астмой, сердечно-сосудистыми, онкологическими.

— Не хочу повторяться, но подчеркну главное: в Беларуси нет ни одного умершего от коронавируса человека, — заявил президент, добавив, что у каждого умершего коронавирус «дополнялся длинным списком болезней».

Исходя из этого, отметил президент, после пандемии надо будет вернуться к вопросу, какой образ жизни ведут белорусы.

«Я переживаю за любой шорох»

Александр Лукашенко убежден: страна справится с проблемой коронавируса.

На совещании было отмечено, что в отрасли здравоохранения работает почти 310 тыс. человек, общий коечный фонд составляет около 100 тыс. коек. В круглосуточном режиме работают лаборатории по выявлению инфекций, в зависимости от региона обеспеченность тест-системами составляет до 25 дней. Более того, в стране налажено их производство и они неплохого качества.

— Если положение дел будет меняться в худшую сторону (я ничего не исключаю, уже переживаю за любой шорох), то мы подключим резервы. У нас их достаточно, — подчеркнул Александр Лукашенко. — В лечении людей должна быть задействована вся вертикаль власти, все государственные служащие, я уже не говорю о системе здравоохранения. Поэтому наряду с членами правительства, председателями облисполкомов я пригласил сюда и уполномоченных по регионам и помощников президента. Я хочу, чтобы полностью владели ситуацией в регионах и могли адекватно реагировать, помогая системе здравоохранения.

Что советовал ВОЗ

Миссия ВОЗ в апреле посетила Беларусь по приглашению Александра Лукашенко. С 8 по 10 апреля специалисты посетили медучреждения Минска, Минской и Витебской области, изучили данные, в том числе по эпидемиологическому надзору.

«Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию», — заявил глава миссии ВОЗ Патрик О’Коннор на пресс-брифинге по результатам работы миссии в Беларуси.



Более 240 случаев пневмонии выявлено за сутки в Витебской области

Мошенники списали с карточки витебчанина 7800 рублей

«Это был медработник с большой буквы». В Докшицах, где вспышка COVID-19, умерла 45-летняя медсестра

Президенты Беларуси и Литвы обсудили коронавирус и БелАЭС по телефону

Караник: позитивная тенденция по Витебску подтверждается

Витебский врач сообщил о прокурорских проверках. В прокуратуре объяснили, что происходит

В Глубокском районе выявлены новые случаи заражения

«Вымотанные. Добираются до номера — и спать». Как витебские медики изолировались в гостинице «Двина»