Чемпион мира по пауэрлифтингу доставляет пенсионерам еду и лекарства в Витебске

В выходные и в будние дни после 17 часов педагог-организатор СШ № 23 Евгений Шавченко надевает маску и перчатки и отправляется на район. Молодой человек стучит в двери к пожилым и одиноким с предложением сходить в магазин или аптеку.

– Моя мама работает в системе здравоохранения, и я знаю, как непросто приходится сегодня медикам, – говорит Евгений. – Нам всем обязательно нужно сплотиться, чтобы побороть эту заразу. Поэтому я ни секунды не колебался, когда узнал, что нужна помощь волонтеров.

Педагог действует по следующей схеме: сначала приходит, чтобы получить список необходимого и деньги, затем идет за покупками, пишут «Витьбичи».

Витебчанка Любовь Тихоновна Белоусченко, к которой мы сходили вместе с волонтером, к примеру, не попросила ничего особенного: хлеб, батон, молоко, нужное лекарство и крем для рук. Подсказала, где это все удобнее купить. Призналась, что в последнее время на улицу не выходит – прислушивается к советам медиков. Все-таки 84 года.

– Чаще всего в списке – молочные продукты, фрукты, лимоны, чеснок. Те, кто уже давно не выходят, заказывают еще и мясо, – рассказывает Евгений Шавченко. – Из аптеки, как правило, просят принести защитные маски, перчатки и антисептики.

Помогать витебчанину не впервой. В своей школе он руководит волонтерским отрядом «Миротворцы» – вместе с детьми посещает пожилых, ветеранов, которым нужна помощь, занимается благоустройством. Пока школьники «поставили на паузу» эту деятельность, но после пандемии снова включатся в работу.

– Помогать легко, главное – начать, – считает волонтер. – Дорогого стоит благодарная улыбка наших подопечных.

Евгений работает в школе третий год. Он активный и инициативный. Был факелоносцем II Европейских игр, с детства увлекается спортом. Мастер спорта по тяжелой атлетике, чемпион мира по пауэрлифтингу Евгений легко может сдвинуть с места фуру, разорвать колоду карт и даже завязать узлом гвозди. Так, в неравнодушном витебчанине сочетаются небывалая сила и трепетное и внимательное отношение к людям.

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