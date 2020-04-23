Как с пользой провести время в самоизоляции и сохранить душевное равновесие

Из-за распространения инфекции многие люди вынужденно или добровольно оказываются в домашней изоляции. Как отмечают психологи, в такой ситуации на многих обрушивается чувство эмоциональной опустошенности. Ведь нарушен привычный ритм жизни. Какими проблемами может обернуться минимизация социальных контактов и как пережить это время с наименьшими потерями для душевного здоровья, «Витебские вести» поговорили с главным медицинским психологом Витебской области Николаем Якушкиным. Вот что он рассказал.

– Чем объясняется дискомфорт при изоляции?

–Человеку важно общаться вживую, бывать на улице, много двигаться, получать эмоциональную поддержку коллег, ощущая свою востребованность. При изоляции этого нет, происходит перестройка личности. И не у всех она проходит гладко.

– Как проявляется негативное влияние домашнего карантина?

– Один из основных критериев ухудшения психологического здоровья – нарушение сна. На фоне стресса как реакции на необычную ситуацию появляются излишняя тревожность, депрессия, особенно это касается впечатлительных людей. Также могут обостриться хронические заболевания, например, при проблемах с пищеварением – гастрит.

– Как вести себя, чтобы минимизировать подобные проблемы?

–Важно жить не хаотично, а по распорядку. Иными словами, не спать до обеда, а вставать по привычному рабочему графику. Не переедать. Не отказываться от привычных гигиенических процедур в определенное время. Надо иметь ежедневный план действий, чередуя разные занятия. Когда он есть, человеку легче управлять своим психологическим состоянием. И отдых не должен быть пассивным. Впечатлительным людям стоит поменьше читать новостей, чтобы не поддаваться панике.

– Какими занятиями лучше всего наполнять время?

–Надо потратить время с пользой. Получите дополнительные навыки по своей или смежной профессии, через онлайн-курсы. Если, например, собирались освоить иностранный язык, научиться играть на гитаре, но раньше в ежедневной суете не успевали, то сейчас самая подходящая пора, благо всевозможных обучающих видео и курсов хватает в интернете.

Делайте все, что дает эмоциональную подпитку. Смотрите фильмы, читайте книги, занимайтесь рукоделием, играйте в компьютерные игры, танцуйте. Регулярно через соцсети и по телефону общайтесь с друзьями, коллегами и родными.

И обязательна ежедневная физическая нагрузка, она улучшает дыхание и кровоток. Когда человек чувствует, что его физические кондиции ухудшаются, у него и душевное состояние становится хуже. В интернете множество программ упражнений на любой вкус. Можно даже по видеосвязи заниматься фитнесом.

– Какие группы людей наиболее подвержены стрессам при изоляции?

– Все очень индивидуально. Есть люди, которые трудно переносят перемены. У них обостряется чувство одиночества, ненужности. Некоторые на изоляции чрезмерно раздражаются и выплескивают свою агрессию, в том числе, в телефонном общении на родных и близких. В такой ситуации важно не отвечать агрессивно, а поддержать человека, которому плохо. Надо беречь друг друга.

Также в зоне риска пожилые люди. У них с годами ухудшаются способности адаптации к новым условиям. Некоторые люди в возрасте привыкли в теплое время года бывать на даче, а когда нет такой возможности, страдают. Возможно, близким стоит отвезти на дачу пожилых родственников, чтобы они занимались привычным делом и уже там соблюдали режим ограничений.

– В некоторых странах во время карантина резко увеличилось количество разводов. Как избежать проблем, когда в небольшом замкнутом пространстве постоянно несколько человек?

– Надо выбрать дела, которые объединяют и нравятся всем, допустим, просмотр кино с последующим обсуждением сюжетов, героев. Но важно и уважать личные потребности близкого, которые не всегда стыкуются с семейными. У человека должно быть личное пространство, куда вторгаться не стоит. Надо договориться, когда проводите время вместе, когда отдельно. Не следует навязываться друг другу, тем более, если вас просят не делать этого. Не надо создавать дискомфорт близкому. Например, когда один хочет книжку почитать, а другой телевизор посмотреть, сделайте громкость звука такой, чтобы никому не мешать.

Если вы чувствуете, что не справляетесь самостоятельно с негативными эмоциями на самоизоляции, позвоните по телефону доверия Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии 61-60-60.

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