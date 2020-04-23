Тесты на антитела к коронавирусу поступят в Беларусь в конце апреля

Тесты для тестирования на коронавирус по собственной инициативе белорусов поступят в республику в конце апреля, затем Минздрав может принять решение об их допуске к использованию, сообщила в ходе онлайн-брифинга в среду заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, пишет Интерфакс.

«К концу апреля тесты на антитела коронавирусной инфекции поступят в Беларусь. И после этого будет проведена их оценка и тестирование в организациях здравоохранения. В последующем будет принято решение о допуске их в организациях здравоохранения для тестирования желающих людей. На платной основе или нет — решение будет принято позже», — сказала Карабан.

Как сообщалось, в настоящее время тестирование на коронавирус проводится в Беларуси по назначению врачей. По состоянию на 22 апреля зарегистрирован 7281 положительный тест на COVID-19 (на 21 апреля 6723 ).

С начала февраля в Беларуси проведено 114 тыс. 955 тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме специалисты 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19.

На 22 апреля скончались 58 человек с COVID-19.

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