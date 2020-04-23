Бизнесмен из Витебска оказал поддержку Лепельской ЦРБ

В это непростое время в учреждения здравоохранения помощь начала поступать как со стороны населения, так и тех, кто занят частным бизнесом. Приятно осознавать, что откликаются бизнесмены, не смотря на сложную ситуацию в их деятельности. И я с уверенностью могу сказать, что делают они это, потому что хотят помочь, а не для рекламы.

Несмотря на спад экономики, бизнес готов оказывать посильную поддержку медикам. То, что они делают, — это бесценный вклад в общее благое дело. И особенно приятно видеть такую сплочённость и неравнодушие.

Так, например, директор частного предприятия «Экоюникон» Вадим Еваровский принял решение помочь в вопросе обеспечения учреждения здравоохранения «Лепельская ЦРБ» и отдела по образованию райисполкома средствами индивидуальной защиты. Он самостоятельно приобрел тысячу медицинских масок в Витебском индустриально-педагогическом колледже и оказал спонсорскую помощь больнице. Кроме этого, 300 масок от бизнесмена направлены в дошкольные учреждения нашего района, пишет газета «Лепельский край».

Вадим Васильевич уже не первый раз оказывает помощь отделу по образованию райисполкома. Несколько лет назад бизнесмен, заранее обсудив размеры, на КУПП «Витебчанка» закупил верхнюю одежду для детей из малообеспеченных семей. Кроме этого, в прошлом году он нанимал фотографа для фотосессии детей в социально-педагогическом центре и центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Также им в Полсвижский ясли-сад была приобретена мебель для одной из групп. Таким образом, можно сказать, что между отделом по образованию райисполкома и руководителем «Экоюникон» налажено тесное дружеское сотрудничество.

Сам Вадим Васильевич — из Витебска, но это не мешает ему трудится на лепельской земле и быть соучастным в добром деле.

— Хотелось бы, чтобы скорее закончилась эта пандемия, — говорит бизнесмен. — Зная, что всё возможное делается медицинскими работниками, мы со своей стороны должны также внести свой вклад.

Я полностью согласна с Вадимом Васильевичем, ведь оказать помощь может каждый. Даже небольшая сумма в данной ситуации важна, потому что она может спасти чью-то жизнь. Сейчас, в это по-настоящему трудное время, многое зависит от нас самих.

Главный врач центральной районной больницы Илья Шендалесов и заместитель начальника отдела по образованию райисполкома Оксана Лясун поблагодарили бизнесмена за спонсорскую помощь и выразили огромную признательность за неравнодушие и активную гражданскую позицию, благодаря которой можно существенно помочь в борьбе с вирусом.

Говорят, доброта и щедрость обычно вдвойне вознаграждены. Всякий совершающий дела милосердия непременно получает доброе воздаяние в своей жизни. В этих словах многие уже не единожды убеждались.

Так важно, что мы не оставляем друг друга один на один с бедой. В такие моменты начинаешь верить в то, что всё преодолимо. Что всё это скоро закончится…

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