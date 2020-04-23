Президенты Беларуси и Литвы обсудили коронавирус и БелАЭС по телефону

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Литвы Гитанас Науседа провели телефонный разговор.

В ходе разговора обсуждались вопросы строительства БелАЭС, двусторонние экономические связи, меры по борьбе с коронавирусом, а также программа Восточнрго партнерства, сообщает Delfi со ссылкой на администрацию литовского президента.

Отмечается, что резиденты двух стран впервые разговаривали по телефону. Инициатива исходила от литовского президента.

«С нетерпением ждем саммита Восточного Партнерства в июне. Провел продуктивную дискуссию с соседним беларусским лидером Александром Лукашенко по повестке ВП, вызовам, связанным с COVID-19 и безопасностью БелАЭС», — написал в твиттере Гитанас Науседа.

Телеграм-канал «Пул Первого» с ехидством высказался относительно желания литовской стороны пообщаться: «Как оказалось, их лидер решил созвониться с главами всех стран Восточного партнерства и, как пишут некоторые литовские СМИ, никак не ожидал, что получит положительный ответ на запрос в РБ. Хотя звучит это странно, Беларусь всегда была за открытый диалог с Литвой… Ну да ладно».

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