Инспектор ГАИ спас жизнь 11-летней девочке — видеофакт

19 апреля в Слуцком районе инспектор ГАИ спас жизнь 11-летней девочке, сообщает пресс-служба МВД.

В тот день майор милиции Дмитрий Семибратов выехал в агрогородок Гацук в связи с сигналом о нарушении правил парковки. Во время разговора с нарушителем, он заметил, что у дома напротив собралась группа людей, которые были чем-то сильно взволнованы. Майор ГАИ подошел к жителям. На земле лежала бездыханная девочка. Правоохранитель тут же принял решение оказать ей первую медицинскую помощь.

Он поднял девочку, обхватил ее руками сзади и резко надавил на солнечное сплетение несколько раз. В итоге манипуляций изо рта девочки выпала пластинка для выравнивания зубов и кусочек булки. Ребенок задышал и вскоре пришел в себя.

Если бы не четкие и грамотные действия сотрудника ГАИ, девочка бы погибла. Скорая помощь просто не успела бы оказать помощь ребенку. Это важно было сделать немедленно.

Герой-инспектор не стал сообщать в РОВД о своем поступке. Это выяснилось только при плановом отсмотре записи видеорегистратора другим сотрудником милиции.

Позже мама спасенной девочки прислала в УВД Миноблисполкома обращение, в котором высказала глубокую благодарность Дмитрию Семибратову за спасение ее дочки.

Более 240 случаев пневмонии выявлено за сутки в Витебской области

«Это был медработник с большой буквы». В Докшицах, где вспышка COVID-19, умерла 45-летняя медсестра

Витебский врач сообщил о прокурорских проверках. В прокуратуре объяснили, что происходит

Караник: позитивная тенденция по Витебску подтверждается

Трех священников из Свято-Петро-Павловского собора еще до Пасхи госпитализировали с пневмонией

В Глубокском районе выявлены новые случаи заражения