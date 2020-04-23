Мошенники списали с карточки витебчанина 7800 рублей

Мошенники списали с карточки жителя Витебска крупную сумму, сообщил журналистам официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко, пишет БелТА.

Витебчанин оформил в банке карточку с кредитом. Он ей не пользовался и планировал тратить деньги в крайних случаях. Недавно ему позвонили якобы представители банка и рассказали, что с его карточки происходят сомнительные списания денег. Мужчина заверил, что такого не может быть. Злоумышленники попросили предоставить им реквизиты карточки для проверки.

Незадачливый житель Витебска сообщил злоумышленникам данные своей карты. В итоге он потерял сразу Br7,8 тыс. Когда он понял, что совершил ошибку, то обратился в милицию.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК.

В УВД Витебского облисполкома добавили, что кража таких крупных сумм с банковских карточек — редкость. Однако стоит быть осторожными и никогда не сообщать данные своей карты.

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