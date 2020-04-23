Ожоги головы получил пенсионер, пытаясь потушить баню в Орше — видео

22 апреля в 09-16 поступило сообщение о пожаре бани по проезду Шкловскому в городе Орша.

По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение бани. Об этом сообщили в областном МЧС.

Хозяин, 1940 г.р., пенсионер, на момент возникновения пожара находился в доме. Проживает совместно с женой, 1939 г.р., пенсионеркой. В результате самостоятельного тушения пожара получил ожоги головы 1-2 степени на площади (3% тела) хозяин. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина госпитализирован в хирургическое отделение УЗ «Оршанская городская больница №1».

В результате пожара в бане уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество и стены. В результате работы подразделений МЧС спасено 1 строение (дом).

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей теплогенерирующих агрегатов и устройств.

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