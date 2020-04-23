Саид Гуцериев купил белорусский Паритетбанк

Принадлежащий государству Паритетбанк продан компании Beristore Holdings Limited, принадлежащей сыну российского бизнесмена Михаила Гуцериева Саиду. Информация об этом размещена на сайте Госкомитета по имуществу (ГКИ) Беларуси.



Сумма сделки не называется. Решение о продаже Паритетбанка соответствует стратегии развития финансового рынка, говорится в сообщении.

Власти намеренно занимаются «снижением доли государства в уставных фондах банков вплоть до полного выхода из состава акционеров (участников) отдельных банков путем продажи стратегическим инвесторам акций (долей в уставных фондах)».

Михаила Гуцериева связывают давние дружеские отношения с Александром Лукашенко. В настоящий момент Саид Гуцериев вместе с Виктором Прокопеней владеют криптобиржей Currency.com и несколькими стартапами в Беларуси.

В 2017 году Виктор Прокопеня и Саид Гуцериев и ранее выказывали интерес к Паритетбанку.

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