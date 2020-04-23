В многоэтажном доме в Витебске произошел пожар

22 апреля в 12-42 в центр оперативного управления Витебского городского отдела по ЧС поступило сообщение о задымлении в квартире по улице Смоленской в городе Витебске.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось задымление в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома.

65-летний хозяин жилища на момент возникновения пожара находился в квартире и пытался самостоятельно потушить горевший диван подручными средствами. В результате пожара никто не пострадал, огнем в комнате поврежден диван.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении.

Все фото: МЧС Витебска

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