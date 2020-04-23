В аэропорту Минска робот будет измерять температуру у пассажиров

Измерять температуру у пассажиров Национального аэропорта «Минск» теперь будет робот, сообщает пресс-служба Минздрава в своем Telegram-канале.

Торжественная церемония его передачи белорусской стороне прошла 22 апреля. В ней приняли участие заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, гендиректор Национального аэропорта «Минск» Вячеслав Хоронеко, представители китайского посольства в Беларуси и руководители индустриального парка «Великий Камень».

Журналисты заметили, что представители Китая были во время церемонии в защитных масках, а белорусские чиновники — без средств защиты.

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