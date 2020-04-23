Возле ремонтируемого моста в Полоцке начнут строить кольцевую развязку

С 24 апреля будет закрыто движение в районе реконструируемого моста в Полоцке. Об этом сообщили в райисполкоме города, передает БелТА.

Мера связана с тем, что началось строительство кольцевой развязки на перекрестке проспекта Ф.Скорины, улицы Успенской и улицы Юбилейной. В этом месте движение будет закрыто.

рамках реконструкции моста в Полоцке его расширят на 2 м — до 9 м. Общая длина моста после завершения проекта составит 270 м. Дополнительно, кроме полос для движения автомобилей обустроят дорожки для велосипедистов и пешеходов. Сдать мост в эксплуатацию планируют в ноябре 2020 года.

Напомним, что мост по улице Юбилейной через Западную Двину был возведен в 1930-е годы. Капитально мест еще не ремонтировали. Небольшой поддерживающий ремонт моста осуществлялся за это время несколько раз. Для проведения ремонтных работ движение на мосту закрыли 8 октября 2019 года.

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