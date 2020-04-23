В Глубокском районе выявлены новые случаи заражения

22 апреля на Глубоччине выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает санитарно-эпидемиологическая служба Глубокского района.

22 апреля выявлено четыре новых случая инфицирования коронавирусом на территории Глубокского района – один завозной, три контактных. Проводится эпидемиологическое расследование. Все заражённые помещены в инфекционное отделение Глубокской центральной районной больницы. У двоих пациентов на фоне коронавируса выявлена пневмония. Состояние их здоровья медиками характеризуется как удовлетворительное.

Таким образом, на Глубоччине официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом. 7 человек проходят лечение. Один человек излечился (выписан из больницы) – его повторный тест на вирус показал отрицательный результат, сообщает «Веснік Глыбоччыны»

Продолжаем следить за ситуацией. Не забывайте о санитарно-гигиенических мерах, мойте и дезинфицируйте руки, соблюдайте масочный и перчаточный режим, не посещайте места массового скопления людей, проветривайте помещения, придерживайтесь правил здорового образа жизни.

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