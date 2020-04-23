«Это был медработник с большой буквы». В Докшицах, где вспышка COVID-19, умерла 45-летняя медсестра

В Докшицах 21 апреля умерла от пневмонии 45-летняя медсестра. Женщина работала в детской консультации районной больницы. Об этом tut.by сообщили несколько местных жителей, в том числе медработники.
Напомним, в Докшицах — городке с 7 тысячами населения, зафиксирована серьезная вспышка коронавируса. По состоянию на 17 апреля здесь было 72 больных COVID-19.
Умерший медработник — 45-летняя Оксана Радкевич, она работала в детской консультации центральной районной больницы. У женщины была пневмония, она лежала на искусственной вентиляции легких. О том, выявлен ли у медсестры коронавирус, собеседники TUT.BY не знают.
В группе в соцсети «Докшицы LIVE» появился пост с соболезнованием от местного жителя: «Вчера ушла из жизни многими любимая медсестра. Лично для моих детей она была второй мамой. Она никогда не отказывала в помощи, всегда давала совет. Это был медицинский работник с большой буквы».
20 апреля TUT.BY сообщил о смерти 41-летней медсестры из Витебской областной клинической больницы Надежды Фоминой — у нее была пневмония с коронавирусом.
3 апреля умерла 47-летняя медсестра городской клинической больницы № 1 Светлана Киселева: она лечилась от тяжелой двусторонней пневмонии вирусно-бактериального генеза.
По данным на 16 апреля, в стране 419 медицинских работников были инфицированы COVID-19. Большинство — в Минске, Витебской и Минской областях. В остальных регионах случаи единичные. Более поздних данных по заразившимся и умершим медикам Минздрав не давал.
Всего, по данным на 22 апреля, в стране зарегистрирован 7281 человек с COVID-19 (плюс 558 за последние сутки), умерли 58 пациентов (плюс 3 за последние сутки). Всего за весь период с начала вспышки выздоровели и выписаны 769 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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