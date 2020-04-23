«Вымотанные. Добираются до номера — и спать». Как витебские медики изолировались в гостинице «Двина»

В работе с пациентами, инфицированными COVID-19, медики являются контактами первого уровня. Поэтому некоторые витебские медработники сейчас живут в бывшей гостинице «Двина»: они решили изолироваться, чтобы не подвергать опасности своих близких.
Жилье в красивом здании на улице Ильинского, 41, на набережной Западной Двины врачам и медсестрам предоставил медуниверситет. В бывшей гостинице «Двина» сейчас размещается общежитие № 6 этого вуза.
— В этом общежитии 173 места, — рассказала «Витьбичам» проректор по воспитательной и идеологической работе ВГМУ Ольга Сыродоева. — Проживание медикам предоставляем бесплатно. Всем главным врачам медучреждений города разослали информацию о порядке заселения. Заявки принимаем по факсу и быстро реализуем.
По словам проректора вуза, на 14 апреля поступило более 30 заявок. Они приходили и из больниц, и из поликлиник.
На вахте общежития белорусскому порталу сообщили, что постояльцы-медики возвращаются сюда с работы поспать в разное время суток, пишет TUT.by. Уходят на работу тоже в разное время. Сотрудники общежития переживают, что медработники возвращаются со смены уставшие:
— Ой, они просто никакие — настолько вымотанные. По лицам видно, что очень устали. Берут на вахте ключ, добираются до номера — и сразу спать. Очень их всех, конечно, жаль.
Утром 22 апреля журналистам удалось пообщаться с одной постоялицей — молодой женщиной-медиком. Но только на условиях полной анонимности — такова ее просьба.
— Здесь живут также работники не только из моей больницы, но и из БСМП, бывшей «железнодорожной».
Медиков поселили по одному.
— Я живу одна в двухместном номере. В таких же номерах — и остальные коллеги. Условия — прекрасные. В номере есть телевизор, душ, все необходимое. Из окна — прекрасный вид на набережную Двины и город. Сейчас вот вышла погулять на улицу: до смены еще есть время, я выспалась — и можно подышать свежим воздухом, перевести дух. Тем более что погода стоит такая прекрасная, солнечная! — улыбается женщина.
— А сколько медиков живет сейчас в изоляции от своих семей в этом общежитии?
— Мне кажется, человек десять, не больше. То, что медики сюда заселились не массово, — это совершенно точно. Практически все продолжают жить дома.
— А вы почему здесь?
— Честно? Мне впервые в жизни стало очень страшно. Не за себя, а за детей и за мужа. И я решила пожить от них отдельно. Заселилась неделю назад.
— И неделю вообще не видели родных?
— Детей не видела, а муж иногда приезжает сюда ко мне на машине, привозит мне продукты и все необходимое. На работе нас кормят горячими обедами, а в гостинице приходится самой думать про пищу. Но нам обещали, что вскоре организуют питание в ресторане «Двина», который в этом же здании. Сказали, что цены для медиков будут невысокими, как и для студентов.
— Как долго вы собираетесь жить в изоляции?
— Думаю, минимум до конца недели. Дальше посмотрю.
— Соскучились уже по родным?
— В первую очередь эти мои осторожные планы связаны с тем, что я наконец чувствую, что медики хорошо защищены. Теперь в отделении, где я работаю, точно есть все необходимое: противочумные костюмы, респираторы, бахилы. А еще неделю назад со средствами индивидуальной защиты все было в разы хуже. Теперь же нам помогают все: и волонтеры, и спонсоры, и государство. А поначалу казалось, что мы брошены на произвол судьбы.
— В вашей больнице много больных с пневмониями?
— Очень много. В отделении нет свободных мест. И в основном, по моим наблюдениям, это две категории людей: первая — от 40 до 50 лет, вторая — от 60 лет и старше. Так что разговоры о том, что болезнь «косит» в основном стариков, — неправда. Человек в 40 лет — это еще молодой человек.
— Обсуждаете с коллегами, что дальше?
— На работе у нас все говорят, что еще где-то месяц нам надо как-то продержаться. Потом будет полегче.
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